Debat: Birgitte Klintskov Jerkel

Sydkysten debat - 20. februar 2017 kl. 11:11 Af B. Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I Sydkysten fra 10. januar var en var en fyldig omtale af den konservative Birgitte Klintskov Jerkel (BKJ). BKJ blev ganske rigtigt valgt til byrådet i 2005. Men fakta er, at hun blev valgt som repræsentant for Venstre. Artiklen mangler at nævne, at BKJ på selve valgnatten, efter resultatet var opgjort, lavede vælgersvigt mod de Venstre-vælgere, der havde stemt på hende. BKJ hoppede over til de konservative.

Dette betød et systemskifte, da Venstre mistede sit absolutte flertal, og Hans Barlach © kunne danne flertal med venstrefløjen og blive borgmester. BKJ opnåede som betaling at blive viceborgmester og formand for Børne- og ungeudvalget.

I denne tid hvor man taler om politikeretik, er dette desværre et eksempel på hvorledes en politiker kan være svær at stole på. Havde BKJ lyst til at skifte parti, burde hun selvfølgelig havde trukket sig tilbage og lade næste på listen få sine stemmer. Men nej - dette gjorde BKJ ikke. Egoismen var vigtigere end vælgerne.

Mon ikke mange borgerlige vælgere håber, at Konservative i Greve vil ændre nuværende kurs og i fremtiden skabe fælles værdier med resten af de borgerlige partier og ikke med den røde fløj.

B.jensen

Søndervang 40

2670 greve