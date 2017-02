Debat: Benytter Grundejerne sig af "Alternative-Fakta"?

Vi har gode idrætsfaciliteter, som rummer verdenselite i flere idrætsgrene og en veludbygget breddeidræt. Christians Have Plejecenter er under udbygning og bliver et fantastisk tilbud til vores ældre. Borgerne er meget tilfredse med at bo her, og nye borgere strømmer til - uanset hvor meget man ønsker sig en græsrodsplatform at stå på, så er Solrød er en succeshistorie.

Det er et samfund, som et samlet byråd i Solrød har skabt - under ledelse af Venstre. Et hurtigt kik henover referaterne fra byrådssalen vil også vidne om et minimalt antal sager, som ikke bakkes op af alle byrådsmedlemmer. Venstre er enig i, at SKAT's vurderinger af vores grundværdier er et mysterium - det skal gøres mere transparent og retfærdig, men jeg vil være ked af, hvis Trumps anvendelse af "alternative fakta" også slår igennem i Solrød.