Debat: Bandemedlemmer hører til bag tremmer

For det andet tilfører regeringen flere muskler til politiet. Med det seneste politiforlig er der blevet tilført 1,9 mia. blandt andet til flere betjente. For det tredje fjerner regeringen muligheden for prøveløsladelse for rocker- og bandemedlemmer. Så længe de sidder i fængsel, skaber de nemlig ikke utryghed for os andre. Derfor bliver muligheden for prøveløsladelse fjernet, hvis man har overtrådt bandebestemmelsen. Kun hvis man indgår i et exitforløb og udviser reel vilje til at forlade deres kriminelle løbebane, kan man prøveløsladelses.