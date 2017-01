Send til din ven. X Artiklen: Debat: Ældre Sagen støtter og styrker Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Ældre Sagen støtter og styrker

Sydkysten debat - 15. januar 2017 kl. 23:08 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

På debatsiden i Sydkysten den 5. januar bliver der givet udtryk for, at "Ældre Sagen er en selskabelig forening for ældre, der aldrig tror, de bliver gamle".

Det er rigtigt, at vi har et aktivitetsudvalg med 5 frivillige, der arrangerer socialt samvær omkring foredrag, sang og musik samt ture/rejser for ældre, der fortsat kan klare sig selv.

Men det største arbejde udføres på det social-humanitære område, hvor 197 frivillige hjælper vore sårbare ældre. Således har vi 66 besøgsvenner, 11 spisevenner, 21 IT-frivillige, der hjælper i hjemmet med IT - for ikke at glemme vore 40 cykelpiloter, der sørger for, at de ældre "får vind i håret".

Og så er vi en gruppe, der konstant holder øje med ældrepolitikken i Greve Kommune og i samarbejde med politikere/administrationen sikrer, at Greve fortsat skal være et godt sted at blive gammel. I 2016 har vi således medvirket ved udarbejdelsen af kommunens demenspolitik, ligesom vi fik sat vores fingeraftryk på værdighedspolitikken med 7 af Ældre Sagens 10 værdighedselementer.

Vi ønsker at støtte og styrke vores ældre medborgere, da vores mål fortsat er, at flest muligt skal kunne leve et godt og langt liv.

Jørgen Norrid

Formand

Ældre Sagen i Greve