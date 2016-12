Fantasimillioner findes kun i Matador. I Vallensbæk kommune er budgettet rigtige penge og rigtige mennesker, vi skal servicere, skriver socialdemokraten Niels Karlsen. Arkivfoto

Carina og Kenneths fantasimillion til de ældre....

Sydkysten debat - 29. december 2016 kl. 04:58 Af Niels Karlsen (S), medlem af Vallensbæk kommunalbestyrelse og social- og sundhedsudvalget Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er vældig underholdende at læse i Sydkysten den 9. december, hvad Dansk Folkeparti ville bruge en million kroner på, hvis de altså havde en million. Denne gang er det så Carina Kristensen Berth, der bl.a. foreslår at de ældre skal i gang med at fortælle deres livshistorie, have besøg af babyer og køre i bus med lift i Rønnebækhus m.v. Umiddelbart tilforladelige projekter. Der er imidlertid to væsentlige problemer, som ægteparret Berth overser.

1: Det fremgik af høringssvarene, at de ældre ikke ønskede at deltage i projekterne, og bussen var der ikke behov for.

2: Den million kroner, som Dansk Folkeparti mener, de kan bruge på projekter, der ikke er brug for, eksisterer ikke i budgettet i Vallensbæk.

Dansk Folkeparti valgte umiddelbart inden, de skulle sætte deres underskrift på budgetforliget, at stå udenfor og har derfor ikke fremsat et eneste ændringsforslag til budgettet. Jeg troede ellers, at et folketingsmedlem vidste bedre! Fantasimillioner findes kun i Matador. I Vallensbæk kommune er budgettet rigtige penge og rigtige mennesker, vi skal servicere.