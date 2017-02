Berth: Birkely skal genopføres

At dømme efter Socialdemokratiets borgmesterkandidat Søren Wiborgs indlæg den 23. februar 2017 skal børnene i daginstitutionen Birkely ikke forvente megen hjælp fra Socialdemokratiet i kampen for at få genopført deres dagsinstitution oven på den vandskade, der kort inde i det nye år desværre gjorde bygningen kondemneringsmoden.

Hvad der imidlertid er urealistisk, bestemmer politikerne. Efter Dansk Folkepartis mening er det bestemt ikke urealistisk at genopføre Vallensbæks at dømme efter tilfredshedsundersøgelserne bedste dagsinstitution. Birkely har et topmotiveret, dygtigt, engageret og sammentømret personale, som det vil være synd at skille ad. Birkely er det eneste tilbud Vallensbæk har, hvor børnehave og vuggestue fungerer integreret. Og Birkely er det eneste tilbud for børn med vanskeligheder, der gør, at de har brug for et dagtilbud med færre børn.