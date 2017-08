Se billedserie Camilla Nelleman fra Center for Ejerledede Virksomheder har stået for den interview-undersøgelser af fire stevnske virksomheder, der nu har ført til syv konkrete undervisningsforløb. Foto: Erik Nielsen

Virksomheder fra Stevns lærer fra sig

Stevns - 10. august 2017 kl. 13:03 Af Erik Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Fire forskellige virksomheder fra Stevns har været med til at opbygge en vidensbank hos Center for Ejerledede Virksomheder, der er en afdeling under Copenhagen Business School (CBS).

Således har Anettes Mad, Joost El, Kalk A/S samt tømrerfirmaet Kim Bengtsson været med i projektet.

- De har været meget åbne og hjælpsomme i denne proces og har hjulpet os rigtigt meget til at få skabt værktøjer, der er relevante og brugbare for den målgruppe, vi sigter efter, siger Camilla Nellemann, der er én af drivkræfterne bag projektet hos Center for Ejeledede Virksomheder.

Centret blev oprettet i 2014 ved hjælp af finansiering fra Industriens Fond, og meningen er, at det ikke blot skal opbygge viden om ejerledede virksomheder, men også udvikle værktøjer, som kan sikre en langsigtet planlægning for de som regel små og mellemstore arbejdspladser.

- Derfor foregår vores forskning i direkte dialog med virksomhederne. Og det er her, at de fire ejerledere fra Stevns har hjulpet os rigtigt meget på vej med vores målsætning om at gøre vores arbejde både relevant og direkte brugbart for målgruppen, forklarer Camilla Nellemann til DAGBLADET.

