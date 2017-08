Vigende billetsalg til teaterforestillinger

- Hvis ikke vi på forhånd havde købt 250 billetter af forestillingen: Klint sidste år i august, så havde det set sort ud. Renset for den indtægt, som det gav, har vi kun solgt 941 billetter til 15 voksen- og børneforestillinger. Til sammenligning solgte vi året før 1250 billetter og lidt mindre i årene forud. Det svarer til, at vi i gennemsnit har solgt lidt over 60 billetter pr. forestilling, og det er i underkanten, hvis budgettet skal holdes, siger Leif Sinius.

- Vi er et lille lokalsamfund, hvor flere kulturelle foreninger slås om det samme publikum. Vi har haft kedelige eksempler på, at Spilledåsen har arrangeret koncert samme aften som vores forestillinger, men de seneste tal tyder faktisk på, at det har en negativ afsmitning på billetsalget, hvis blot to kulturelle arrangementer på Stevns finder sted samme uge. En anden forklaring er, at vi lever af at sætte turnéforestillinger op, og her må vi erkende, at mange teaterinteresserede allerede har været i København og set dem der, siger han.