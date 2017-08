Vidne så to mænd ved indbrud

Et vidne på Smedevej så formentlig to indbrudstyve forlade Smedevænget i Magleby ved Klippinge omkring klokken 20 torsdag aften. Et vindue til et værelse var brudt op, efter tyven var kommet ind ad et vindue i udestuen. Herefter har der været adgang til hele huset, hvor alle skaber og skuffer er gennemrodet.