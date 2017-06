Se billedserie Så er den røde snor til den røde informations-platform klippet. Med en stor del af samarbejdspartnerne samlet bag manden med saksen: Bjarne Østergaard Rasmussen, der er formand for Verdensarv Stevns. Fra venstre bag formanden ses Tove Damholt (direktør Verdensarv Stevns), Morten Svarre Andersen (kultur- og fritidskonsulent, Stevns Kommune), Kathrine Hendriksen (formand Stevns Turistforening), Berith Burkandt (leder af Natur og Miljø, Stevns Kommune), Karl Peter Andersen (traktør på Traktørstedet Højeruplund), Jens Carl Jørgensen (formand for Selskabet Højeruplund), Naja Habermann (site manager for Verdensarv Stevns) samt Tine Jensen (natur- og miljømedarbejder, Stevns Kommune). Foto: Erik Nielsen

Video og billeder: Velkomst til en verdensarv

Stevns - 17. juni 2017 kl. 06:33 Af Erik Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Man kan vel kalde det en ny informationsplatform, som blev præsenteret og indviet i regn og rusk fredag eftermiddag. Synlige er de i hvert fald de betonpyloner og røde platforme, som er sat op i henholdsvis Højeruplund, det nedlagte kalkbrud i Boesdal samt ved Stevns Fyr.

Ideen om at få information ud til de videbegærlige turister er dog i den grad tiltrængt, og der var lutter glade miner og store smil, da tiltaget blev indviet fredag eftermiddag med taler og snoreklip.

- Delt glæde er dobbelt glæde, som Bjarne Østergaard Rasmussen udtrykte det, inden han klippede den røde snor til den røde informationsplatform.

Han er formand for bestyrelsen i Verdensarv Stevns ud over, at han er formand for Natur, Fritids- og Kulturudvalget i Stevns Kommune.

Han er sikker på, at det vil betyde endnu en bedre oplevelse for Klintens gæster, at det midlertidige turistmæssige velkomsttiltag nu endelig ser dagens lys.

Det midlertidige projekt er kommet op at stå ret på ret kort tid, da man ikke ville gå ind til en ny turistsæson uden mere synlig information ved de mest besøgte steder på Stevns.

- Derfor er vi heller ikke i tvivl om, at de 250.000 kroner, som vi har lagt i dette tiltag, er givet godt ud, forklarede Kathrine Hendriksen, der er formand for Stevns Turistforening, da hun efter sin indvielsestale fik en snak med DAGBLADET.

Hun lagde i sin tale heller ikke skjul på, at hun er meget glad for resultatet.

- Stevns Turistforening står her som den glade giver, og vi er stolte af, at de 250.000 kroner, som vi har bidraget med til dette projekt, har resulteret i så stort og flot et projekt, sagde hun og tilføjede:

- Vores turister vil nu på let tilgængelig og gratis vis endda kunne få dækket et behov for information om verdensarven og Stevns. Vi er glade for, at projektet også peget fremad og forhåbentligt inspirerer vores turister til at komme tilbage den dag, hvor vi får et besøgscenter med en udvidet verdensarvs-oplevelse.

Projektet er lavet i samarbejdet mellem Selskabet Højeruplund, Traktørstedet Højeruplund, Stevns Kommune og Verdensarv Stevns, som har været tovholder på projektet. Projektet i Højerup og Boesdal er støttet af Stevns Turistforening, mens Stevns Kommune finansierer delen på Stevns Fyrcenter

