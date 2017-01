Video: Rødvig under vand

Havnen i Rødvig står under vand. Siden klokken 15 i eftermiddags begyndte broer og kaj-anlæg at blive oversvømmet. Her klokken 18.15 har vandstanden stabiliseret sig omkring 1,66 over daglig vande - og ifølge prognosen begynder vandet langsomt at trække sig tilbage fra nu af.