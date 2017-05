Vicekomunaldirektør Bjørn Voltzmann. Foto: Erik Nielsen

Send til din ven. X Artiklen: Vicekommunaldirektør: Intet fordækt er sket Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Vicekommunaldirektør: Intet fordækt er sket

Stevns - 29. maj 2017 kl. 13:09 Af Erik Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er vicekommunaldirektør Bjørn Voltzmann, der efter eget udsagn og gennem den forelagte email-korrespondance har bestilt analysen.

- Der er ikke forsøgt at skjule noget i sagen. Jeg ved, at da du spurgte ind til, hvem der havde udarbejdet bredbåndsanalysen for Stevns Kommune, oplyste jeg det med det samme. Jeg har ikke en god forklaring på, hvorfor firmaets navn ikke er kommet på forsiden af rapporten. Rapporten har været på åben dagsorden til et kommunalbestyrelsesmøde, og alle har hele tiden kunne få oplyst navnet, siger han til DAGBLADET, da avisen spørger, hvorfor det ikke fremgår af bredbåndsanalysen, hvem der står bag den.

- En analyse lavet af en ikke uvildig part kan vel (underordnet kvaliteten af analysen) altid drages i tvivl som ikke at være objektiv - eller hvordan ser du på det?

- Birger Hauge er én af Danmarks mest anerkendte teknologieksperter, og så er det vel naturligt at spørge ham, når vi i forvejen har et godt samarbejde med ham i kraft af vores tidligere fællesprojekt på Tinghuset. Birger har henvist os til et søsterselskab til det selskab, som han var ansat i. Zibra Wireless er ikke noget teleselskab. De er et selskab, der har specialiseret sig i at levere wifi-løsninger til turistområder samt at være underleverandør til andre teleselskaber af løsninger, hvor folk, der bor langt væk fra dækningsområder for ordentlige internetforbindelser, kan få trådløse internetforbindelser af høj kvalitet, baseret på wifi-teknologi, svarer Bjørn Voltzmann, der mener, at Stevns Kommune har fået leveret en glimrende objektiv analyse:

- Den giver os et fint grundlag for at arbejde videre med at leve op til kravene til at få andel i de landsdækkende politikeres intentioner med f.eks. bredbåndspuljen, siger han.