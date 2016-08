Borgmester Mogens Haugaard (V) - retter skarp kritik mod Venstres bestyrelse for ufine metoder, men lægger nu op til forsoning i et forsøg på at standse grøftegraveriet i partiet. Foto: Henrik Fisker

Send til din ven. X Artiklen: Vi skal nok komme i mål Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Vi skal nok komme i mål

Stevns - 01. september 2016 kl. 13:22 Af Henrik Fisker Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I Venstre ved de godt, hvad det vil sige »at lave en Lars Løkke«. Udtrykket dækker over evnen til at komme igen i en situation, hvor alle tror, at man er dømt ude - og eksemplet stammer fra Odense Kongrescenter i juni 2014, hvor den nuværende statsminister til alles overraskelse steg op af asken som en anden Fugl Føniks og genindtog sin plads som formand for Danmarks Liberale Parti.

For en måned siden var der næppe mange, der havde regnet med, at Mogens Haugaard ville blive genvalgt som Venstres borgmesterkandidat efter, at en enstemmig vælgerforeningsbestyrelse havde indstillet Martin Steen Andersen til posten. Det kom tydeligvis bag på den fløj, som havde satset alt på at vælte borgmesteren, at han faktisk lavede en »Lars Løkke« den tirsdag aften i Strøbyhallen - omend med omtrent det mindst mulige stemmetal.

- Nu skal vi videre. Jeg har noteret mig, at bestyrelsen vil træde tilbage, hvis jeg vandt valget. Derfor har jeg set mig om efter nogle relevante emner til bestyrelsen. Det er vigtigt for os at få samlet en bestyrelse med en stærk formand og med medlemmer, der repræsenterer begge fløje i partiet. Vi står med en splittelse, som vi skal have helet, og derfor kan der godt være tale om en genvalg fra den afgående bestyrelse. Nu udstikker vi en kurs frem mod næste valg, og derfor har vi ikke råd til mere grøftegraveri, siger Mogens Haugaard.

Læs hele interviewet med Mogens Haugaard efter afstemningen i Venstre - i DAGBLADET Stevns torsdag