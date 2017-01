Se billedserie Verdensarven Stevns Klint skal formidles for 161 millioner kroner. Billedet stammer fra fondsansøgningen.

Verdensarv søger millioner

Stevns - 24. januar 2017

- Jeg må sige, at det er fuldstændigt fantastisk at tænke på! Man bliver hamrende stolt, når man ser alle de billeder fra Stevns Klint.

Sådan siger borgmester Mogens Haugaard (V) til DAGBLADET Stevns, da han præsenterer den officielle fondsansøgning om økonomisk støtte til opførelsen og indretningen af et besøgscenter i Boesdal Kalkbrud for verdensarven Stevns Klint. Ansøgningen omfatter desuden støtte til en række nye og forbedring af eksisterende faciliteter i Højerup.

Det er Stevns Kommune, der står som afsender af ansøgningen - i samarbejde med Østsjællands Museum og Verdensarv Stevns. Vicekommunaldirektør Bjørn Voltzmann fremhæver, at projektet i høj grad er blevet til efter afholdelse af en mængde borgermøder og borgerworkshops.

Ansøgningen er udarbejdet i et teknisk samarbejde med konsulentfirmaet: Bark Rådgivning. Den er i uge 2 sendt til to betydende danske fonde, der har betinget sig, at deres identitet ikke afsløres, før et eventuelt positivt tilsagn om fondsstøtte foreligger.

Det samlede beløb, som Stevns Kommune søger om, er på 151.575.000 kroner. Hertil kommer en udgift på 10 millioner kroner til byggemodning, som kommunen selv er indstillet på at betale. Totalt set løber projektets samlede pris dermed op i 161.575.000 kroner.

Langt den største udgiftspost ligger i Boesdal Kalkbrud, hvor Stevns Kommune har regeringens tilladelse til at opføre kystnært byggeri inden for strandbeskyttelseslinjen. De samlede byggeomkostninger løber her op i 73,8 millioner kroner.

Hvis og når fondsansøgningerne imødekommes, er det planen at udskrive hele to arkitektkonkurrencer - én for Boesdal og én for Højerup. Det ventes at ske i perioden fra medio 2017 til medio 2018.

Hele fondsansøgningen kan ses på Stevns Kommunes hjemmeside: www.stevns.dk.