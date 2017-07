En del af holdet på den internationale arbejdslejr er her i gang med at lave et udsigtspunkt over Stevns Klint lige syd for Højeruplund. Foto: Henrik Fisker

Verdensarv får en hånd fra hele kloden

- Unge fra mennesker fra hele verden har en masse til fælles. Vi tror på fremtiden og på, at vi kan udrette noget godt sammen. Og det at bevare og beskytte en verdensarv er stort!

Ira er i Danmark for første gang og synes, at det er en kæmpeoplevelse at stå på kanten af Stevns Klint og mærke historiens gang under sine fødder. I horisonten kan hun skimte den svenske kyst og tilføjer, at der skal hun over, når hun er færdig på Stevns.