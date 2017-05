Verdensarv Stevns åbner op for partnerprogram

Går du med en drøm om at finde en partner? Efter et år med partnerprogrammet i Verdensarv Stevns er det nu igen muligt at søge om partnerskab. Og det er faktisk ikke et krav, at man er hjemmehørende i Stevns Kommune for at blive partner, blot at man arbejder med noget, der kan sammenkædes med verdensarven.