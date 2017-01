Venstres gruppe undsiger borgmesteren

Flere måneders opsparet dårligt samarbejdsklima mellem Venstres gruppe og borgmester Mogens Haugaard brød mandag ud i lys lue, da gruppeformand Bjarne Nielsen på vegne af fem navngivne Venstre-politikere valgte at tage bladet fra munden. På et improviseret pressemøde i Mediehuset fortalte han, hvorfor de fem på næste uges generalforsamling i Venstre vil stemme for forslaget om at indkalde til et nyt opstillingsmøde for at vælte borgmesteren som Venstres spidskandidat. Det skriver DAGBLADET Stevns tirsdag.