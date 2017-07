Bjarne Nielsen - respekterer på Venstres vegne, at der er et flertal for at opføre en hal i Rødvig. Foto: Henrik Fisker

Venstre har accepteret Rødvig-hallen

Stevns - 07. juli 2017

Kommunalbestyrelsen har godkendt lokalplan 183 og det tilhørende kommuneplantillæg 20, der beskriver området i Rødvigs nordøstlige hjørne, hvor den kommende idrætshal skal opføres.

Godkendelsen af planerne var enstemmig blandt alle tilstedeværende politikere, og det er i sig selv bemærkelsesværdigt, idet netop idrætshallen i Rødvig i både valgkampen i 2013 og i hele denne valgperiode har været genstand for et større politisk slagsmål mellem partierne. Således ønskede partiet ved sidste års budgetvedtagelse at bruge de afsatte 14,4 millioner kroner til Rødvigs hal på et nyt idrætsanlæg i Store Heddinge. Helt frem til juni-møderne i Plan- og Teknikudvalget og Økonomiudvalget har Venstres medlemmer således taget forbehold for den nye lokalplan i Rødvig. Men på Kommunalbestyrelsens møde lød der andre toner:

- Vi har i Venstres gruppe valgt at respektere, at der er et ønske og et flertal for at opføre en hal i Rødvig. Derfor har vi besluttet at stemme for lokalplanen, sagde Bjarne Nielsen på vegne af Venstres gruppe.

Det kvitterede Line Krogh Lay (R) for:

- Det er en dejligt positiv holdning, som Venstre nu står for - tak for det, sagde hun.

Under behandlingen af punktet ønskede Varly Jensen (DF), at en passus i lokalplanen om, at der skal være et ubevokset areal, skulle fjernes fra kortbilaget. Det var der dog ikke stemning for i resten af Kommunalbestyrelsen.