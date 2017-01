En succes har altid flere faddere, mens en fiasko kun har én, siger Venstre-formand Birger Hauge.

Venstre er nu i opposition

Stevns - 30. januar 2017 kl. 14:14 Af Henrik Fisker Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Søndag aften mistede Venstre sin status som borgmesterbærende parti på Stevns. Partiet er nu i opposition og vil være det resten af valgperioden. Det har Venstre ikke prøvet de sidste 15 år i Gl. Stevns og hele 23 år i Vallø Kommune, skriver DAGBLADET Stevns mandag.

Formanden for Venstres vælgerforening: Birger Hauge erkender, at det er en ny fornemmelse.

- Når en personlig konflikt løber af sporet, kan alt ske. Man kan sige, at den reelle magt gled os af hænde allerede i oktober. Der er ikke andet at gøre end at komme videre og kæmpe for at vinde den tilbage efter valget til efteråret, siger han.

Birger Hauge er om nogen manden, der har kæmpet for Mogens Haugaard. I august sidste år holdt han en stærk anbefalingstale for ham på opstillingsmødet, der som bekendt resulterede i, at Mogens Haugaard vandt snævert over sin udfordrer: advokat Martin Steen Andersen. Og i oktober blev Birger Hauge på borgmesterens opfordring valgt uden modkandidater som ny formand efter, at den gamle bestyrelse samlet var trådt tilbage efter nederlaget på opstillingsmødet.

- Det er ikke rart at se på, hvad der nu er sket. Men efter afstemningen på generalforsamlingen i onsdags kan jeg godt forstå, at han vælger at trække stikket. Hans person har været omdrejningspunktet i en konflikt, der har stået på i to-tre år. Det kan ingen blive ved at holde til. Det er som bekendt sådan, at en succes altid har flere faddere, mens en fiasko kun har én, siger Birger Hauge.

