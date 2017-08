Venstre: Man skal være ordentlig

- Vi holder fast i de gode Venstre-værdier: frihed og fællesskab, at enhver har frihed til at vælge, retten til at leve sit eget liv og tage ansvar for eget liv. Og så har vi en ny tilgang til begrebet: ledelse, sagde hun.

- Man skal være ordentlig og behandle andre ordentligt med respekt for deres holdninger. Man skal være tydelig i sin kommunikation og overholde de aftaler, der er indgået. Man skal være en teamplayer - det er holdet, der skal shine for at give de bedste resultater. Og så skal man være god til at træffe beslutninger på et oplyst grundlag, sagde Anette Mortensen.