Velbesøgt fagligt senior-arrangement

Stevns - 07. september 2017

Næsten 80 deltager blev budt velkommen til Faglige Seniorers første borgermøde, hvor man have inviteret Stevns Kommunes formand for Social- og Sundhedsudvalget, Thor Grønbæk samt socialdemokraten Mogens Hansen til at komme med et oplæg til en konstruktiv debat om ældreområdet i Stevns Kommune.

Det er Faglige Seniorers kommunegruppes formål at skabe denne debat for derigennem at få indflydelse, så det ikke kun er brok og jammer, men konstruktiv debat - og også ros, når det er på sin plads, forklarede Kurt Jacobsen, der er formand for den nye forening med Stevns som udgangspunkt.

Thor Grønbæk gav et kort rids over udviklingen fra de gamle plejehjem med ideen om at forblive længst muligt i eget hjem, som skulle give større trivsel.

Han nævnte også det store antal borgere der i dag er demente, de udgør mindst 50 procent af de plejekrævende. Og ikke mindst pegede Thor Grønbæk på Sundhedscentret, som er en stor succes med er over 100 brugere om ugen.

Udvalgsformanden kom også med en stor ros til alle de frivillige, Stevns har en stor tradition men foreningslivet, og han nævnte her specielt Værestedet Café Stevnen og Mænds Mødesteder.

Mogens Hansen kom ind på økonomien, og at kommunerne køres i meget kort snor, hvor regeringen lægger flere opgaver ud til kommunerne, men der følger ikke penge med.

Han opfordrede lige som Thor Grønbæk til at flere bør gøre en indsats for de ældre, blandt ved at støtte op om Ældrerådet - og eventuelt selv stille op.

Mogens Hansen nævnte også, at de ældreboliger, der i dag ikke er behov for, bør sælges. Han pegede også både på Sundshedscentret og Frivilligshedscentret, hvor der ydes en stor indsats, men der skal tilføres flere penge.

Der var en god debat med en god stemning, og mange emner blev vendt.

Blandt andet Strøbyhjemmet, hvor der både var ønsker om at bevare det, renovere det, og at rive det ned. Men man kunne ikke lige se, hvor de mange frivillige brugere skulle være, hvis det rives ned.

Der var en del debat om de nye tanker med omrokeringer indenfor især plejepladserne.

Thor svarede blandt andet, at der i øjeblikket godt kan undværes nogle plejepladser, da de ældre i dag er sundere og senere får brug for plejepladser, men sagde også at der fra 2021 igen vil være brug for flere pladser.

Efter et par gode timer med god debat og aktivt lytning på Hotel Stevns sluttede mødet med stegt flæsk og persillesovs.