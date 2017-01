Sådan ser varslet for Rødvig ud. Grafisk prognose: DMI

Varsel: Halvanden meters stormflod ved Stevns

Stevns - 04. januar 2017 kl. 10:48 Af Erik Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

DMI advarer om risiko for stormflod onsdag aften på strækningen Stevns, Møn, Falster og Lolland. For Stevns vil vandstanden toppe cirka klokken 20 i aften ifølge den seneste prognose.

Prognosen for Stevns ligger i øjeblikket på 1,57 meter over daglig vandstand, hvilket vil berøre under ti ejendomme i kommunen, oplyser Stevns Kommune.

Udover de ti ejendomme, som er i risiko for at blive oversvømmet, kan yderligere op til 50 ejendomme risikere at få vand på grunden.

Prognosen kan ændre sig til både det bedre og værre, så Stevns Kommune opfordrer til at følge med i løbet af dagen på stevns.dk eller på kommunens Facebook-side.

- Det er vigtigt for os at understrege, at man som husejer selv har ansvaret for at sikre sin ejendom. Det gør Stevns Kommune ikke, og vi opfordrer derfor til, at man tager sine forholdsregler, hvis man bor i et af de berørte områder. Vi sikrer derimod kommunens egne værdier som f.eks. veje, bygninger mv., så vi kan opretholde infrastruktur af hensyn til borgerne, siger Birgitte J.T.K. Nielsen, der er centerchef i Teknik & Miljø.

Stevns Kommune sikrer sig mod vandmængderne et enkelt sted ved at udlægge sandsække. Det drejer sig om starten af Kystvejen ud for Kystparken for at beskytte vejen.

På baggrund af varslet fra DMI skrev Stevns Kommune i går (tirsdag) direkte til husejerne i de berørte områder for at gøre opmærksom på problemstillingen. Samtidig har kommunen oprettet en side på stevns.dk, hvor man løbende vil kunne orientere sig om de lokale forhold.

- Vi opfordrer kraftigt til, at man både orienterer sig i forhold til de generelle forhold og lokalt her hos os. Forholdene i de forskellige kommuner er nemlig meget forskellige, og den vandstand, som vil give problemer i én kommune gør det ikke her, forklarer Birgitte J.T.K. Nielsen.

Et af de mest udsatte områder i forhold til oversvømmelser er på Tingvej ved broen over Tryggevælde Å. Kommunen forventer, at broen lukker senere i dag, hvorfor der vil blive etableret en omkørsel.

Det samme gælder for Højstrupvej, hvor den krydser Havnelevrenden.

Har du spørgsmål vedr. spildevand og kloakforhold kan du kontakte KLAR Forsyning: 56 65 22 22

Spørgsmål til Østsjællands Beredskab kan stilles på: 33 43 18 00

På stormraadet.dk kan du få gode råd til, hvordan du sikrer din ejendom.