Varly Jensen: Vi var i gevaldig tidnød

21. september 2016

DAGBLADET har spurgt Varly Jensen, hvorfor han som viceborgmester og parlamentarisk støtte for borgmesteren valgte at forhandle budget med oppositionen.

- Der er jo ikke noget usædvanligt i at tale sammen om tingene. Vi er naturligvis optaget af, hvordan vi bedst kan tilgodese Dansk Folkepartis synspunkter, siger han.

- Og det kunne I bedst hos oppositionen frem for det flertal, som I er en del af?

- Vi må sige, at hele budgetprocessen i år har været meget mere kompliceret, end vi har set tidligere. Allerede i januar ønskede vi, at vi skulle have hovedtrækkene i budgettet på plads inden sommerferien, så vi bare skulle finpudse aftalen, når vi kendte indholdet af KL-aftalen (med regeringen om kommunernes økonomi, red.). Det lovede borgmesteren, men det skete ikke. Faktisk gik vi til førstebehandling af budgettet her i september uden, at der var kommet et udspil fra flertallet. Det er helt utilfredsstillende.

- Hvorfor holdt tidsplanen ikke?

- Det må guderne vide! Det mest oplagte svar er vel, at Venstre har haft så megen intern uro, at det har blokeret for det politiske arbejde. Men jeg har forstået, at det er slut nu, og det sætter vi pris på.

- Men berettiger det en viceborgmester og et støtteparti til at forhandle budget med oppositionen - uden om borgmesteren?

- Vi var i en gevaldig tidnød, hvor vi reelt kun havde otte arbejdsdage fra førstebehandlingen, til ændringsforslagene skulle være indleveret. Med de store udfordringer, som vi står over for, var vi nødt til at søge indflydelse, hvor vi kunne få den.

- Hvis I havde fastholdt forliget med oppositionen, var flertallet blevet sprængt. Man kan vel ikke både lave budgetforlig med oppositionen og være støtte for borgmesteren?

- Det håber jeg sandelig ikke, at du har ret i. Vi har lov til at sondere terrænet og se, hvor vi kan få mest igennem.

- Men alligevel vælger I så at komme tilbage til flertallet efter at have forhandlet et driftsbudget på plads med oppositionen?

- Vi vurderede, hvor vi fik mest for vores stemmer, og det faldt ud til fordel for en aftale med Venstre og Konservative. Vi har fået et godt forlig med pæne indrømmelser på vores mærkesager. Jeg tør godt sige, at Stevns går en lysere fremtid i møde nu.