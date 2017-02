Send til din ven. X Artiklen: Vandværk: Brugernes problem Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Vandværk: Brugernes problem

Stevns - 07. februar 2017 kl. 12:52 Af Erik Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Flere direkte henvendelser har nu fået Strøby Egede Vandværk til at lægge en informationsskrivelse ud på værkets hjemmeside under overskriften »Afkalkning af dit drikkevand«, hvor vandværket forklarer om hårdheden af vandet på disse breddegader.

Her informerer man om, at I sommeren 2016 blev der lavet ændringer af reglerne, og det betyder, at hver enkelt husstand i landet lovligt kan montere et blødgøringsanlæg, som fungerer ved, at vandet ledes gennem en ionbytter, som fjerner kalcium- og magnesium ioner.

»En teknologi som har været anvendt i industrien i mange år, men som nu godkendes til drikkevand. Anlægget skal installeres af autoriseret VVS installatør!,« slår vandværket fast, hvorefter man henviser til, at Strøby Egede Vandværk har et samarbejde med en autoriseret VVS installatør, som vil levere et "ionbytteanlæg" til særpris.

Driftsledelse og bestyrelse i Strøby Egede Vandværk har også drøftet muligheden for et centralt anlæg, monteret på selve vandværket.

»...men har vurderet, at man ikke kan påligne alle vores øvrige andelshavere en ekstra udgift oven på den i forvejen høje forbrugerpris, når man inkluderer vandafledningsafgiften (kloakafgiften), set i relation til at hver enkelt ejendom nu selv, om ønskes, kan blødgøre sit vand,« lyder det i den sammenhæng.

»Vi har en god vandkvalitet (se resultat på www.stroebyegedevand.dk) og vi vil være betænkelige ved at ændre på smag og sammensætning af vandets struktur ved på selve vandværket at tilføre de tilsætningsstoffer, som er nødvendige for, at et centralt blødgørings-anlæg skal kunne fungere,« slår vandværket fast.

