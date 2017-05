Se billedserie Det er på plads 94 helt op til mastekranen, at Danish Water Taxi har fået en friplads i hele 2017 i lystbådenhavnen. Foto: Erik Nielsen

Send til din ven. X Artiklen: Vandtaxi får fast plads i Rødvig Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Vandtaxi får fast plads i Rødvig

Stevns - 13. maj 2017 kl. 13:41 Af Erik Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Fra og med juni måned vil der være mulighed for at komme ud på vandet fra lystbådehavnen i Rødvig med en sejlende taxa. Således har den nystartede virksomhed Danish Water Taxi netop fået bevilget en friplads på den allerinderste plads ved broanlægget ved mastekranen lige foran det nedlagte turistbureau. Plads nummer 94 er således reserveret for den 7.2 meter lange og 2,6 meter brede Finnmaster, der netop nu er ved at blive rigget til, så den kan transportere seks passagerer.

Lystbådehavnen er kommunal, og det har derfor været en opgave for Natur-, Fritids- og Kulturudvalget (NFK) at tage stilling til den forespørgsel, der er kommet fra Danish Water Taxis' ejer, Espen Andersen, der bor på Kystvejen ud for Strøby.

Og han får nu tilbudt en friplads, der i første omgang gæler 2017 ud.

- Det forudsættes, at der indsendes en logbog over antal sejlladser ved årets udgang, hvorefter det evalueres om ordningen skal fortsætte, siger Bjarne Østergård Rasmussen (løsgænger), der er formand for NFK.

Han mener ikke, det er den optimale løsning for turistsejlads i Rødvig. Men det har vist sig svært at tiltrække nogen, som vil sejle med turister. Sidste år var ikke nogen umiddelbar succes

- Vi har haft problemer med at finde en rigtig god løsning. Den båd som Danish Water Taxi vil sejle med, er ikke ret stor. Det er en lille båd med plads til seks passagerer. Vi så hellere, at det var en større både med plads til flere. Men vi siger ja ud fra devisen, at lidt er bedre end ingenting, og så ser vi også en mulighed for at det kan udvikle sig til noget mere, siger Bjarne Østergård Rasmussen til DAGBLADET.

Læs mere i DAGBLADET Stevns lørdag