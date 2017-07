Vandsport under tag i Rødvig

Den lille forsamling - som bl.a. talte to kommunalpolitikere - blev budt velkommen af Stevns Kommunes turismekonsulent Thor Nielsen. Han sagde i sin korte tale, at hans funktion er at tiltrække flere turister til Stevns og få dem til at blive lidt længere.

Her blev han straks afbrudt af en herre i forsamlingen, der ville vide, hvorfor man så havde nedlagt turistbureauet. Det fik han dog ikke noget præcist svar på, for dagens dagsorden var indvie det nye vandsportscenter. Thor Nielsen redegjorde for, at turistforeningen som ejer af huset, men lejer af grunden, forpligter sig til at drive en form for virksomhed i turismens tjeneste for at bevare lejemålet hos Stevns Kommune. Resultatet var dermed det vandsportscenter, som åbnede netop denne sommersøndag.