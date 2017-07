Tine Jensen har på vegne af Stevns Kommune skrevet kapitlet om den historiske rute langs Stevns Klint. Her peger hun på det sted, hvor Christian den Fjerde opførte en forsvarsskanse i Holtug Kridtbruds nordøstlige hjørne. Foto: Henrik Fisker

Vandretur på forsvarslinjens kant

Stevns - 13. juli 2017 kl. 14:16 Af Henrik Fisker Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Danmarks historie gennem tusinder af år er for alvor sat på dagsordenen i 2017 - det sørger et fælles initiativ fra Kulturministeriet, Nationalmuseet og flere andre aktører for at holde os orienteret om. Her er DR's store satsning: Historien om Danmark i bedste sendetid søndag aften blot ét af de mange tiltag.

Et andet projekt handler om at få danskerne ud at opdage historien lige under fødderne. De skal sendes ud at vandre på 47 historiske ruter, som er samlet i en bog, der i sidste måned udkom på Gads Forlag. På tur i Danmarks historie hedder det imponerende opslagsværk, hvor læseren tages med ud i landskabet for ved selvsyn at konstatere, hvor historien udspillede sig.

Bogen består af otte større ruter af national interesse - blandt dem Gendarmstien i det sønderjyske grænseland og Hærvejen på den jyske højderyg fra Dannevirke til Viborg. Hertil kommer en række lokale ruter, hvor historien også har udfoldet sig. I denne kategori finder vi Stevns Klint Trampesti, der her er beskrevet med historiske briller fra Rødvig til Holtug Kridtbrud.

Forfatteren til dette kapitel er Tine Jensen, der ud over at være naturforvalter i Stevns Kommune også er uddannet historiker. Hun rammer hele fortællingen ind med fire siders letlæst beskrivelse af Stevns Klint med den præcise overskrift: På forsvarslinjens kant. For det er netop den historiske fortælling om klintekanten, der gennem århundreder har været et vigtigt bidrag til Danmarks sikkerhed.

