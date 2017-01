Se billedserie Sjællandske Mediers administrerende direktør Torben Dalby Larsen holdt en varm og personlig tale til Steen Nedergaard. Foto: Kim Rasmussen

Vagtskifte i Det Hvide Hus

Stevns - 21. januar 2017 kl. 12:35 Af Henrik Fisker Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Normalt er Mediehuset et meget stille sted at opholde sig fredag eftermiddag. Som regel er det kun DAGBLADET's to journalister, der sidder øverst oppe under taget, mens Stevnsbladets medarbejdere ønsker hinanden god weekend allerede torsdag ved fyraften.

Helt anderledes var det denne fredag, hvor huset summede af liv. Men der var også noget særligt i gære, for Stevnsbladet markerede noget så sjældent som et vagtskifte som bladchef. Steen Nedergaard har efter mere end 39 år i stolen valgt at takke af for at gå på pension. Det sker dog først til sommer, men allerede her ved årsskiftet har han overladt stafetten til sin afløser.

På Stevnsbladet går de ikke over åen efter vand, og efter ønske fra Steen Nedergaard er hans afløser blevet en kvinde med næsten lige så lang arbejdserfaring som ham selv. Kirsti Clement har faktisk været ansat i intet mindre end 35 år og bestridt en række funktioner på den stevnske ugeavis, før hun nu sætter sig i chefstolen.

Det blev markeret med en velbesøgt reception, hvor især annoncører og foreningslivet på Stevns mødte talstærkt op. Også Sjællandske Mediers administrerende direktør Torben Dalby Larsen var mødt op, og han fremhævede i sin tale den unikke position, som Stevnsbladet indtager i det lokale mediebillede.

- Hovedkraften bag denne avis' succes er Steen. Han har været den ubestridte leder gennem knap 40 år på en næsten selvudslettende måde, sagde Torben Dalby Larsen.

Han roste Kirsti Clement for at være et herligt menneske med godt humør og stor troværdighed.

- Man kan ikke flå penge op af folks lommer i så mange år, hvis man ikke har stor troværdighed, sagde han, inden han udbragte et leve for Stevnsbladet.

Både Steen Nedergaard og Kirsti Clement brød med deres sædvaner og holdt hver sin tale med roser og gaver til hinanden. Og så kunne de ikke lade være med at drage paralleller til et andet og meget omtalt magtskifte, som også fandt sted fredag.

Kirsti Clement havde således fået fingre i én af Donald Trumps kasketter fra valgkampen - med teksten: Make America great again. Efter at have vist den frem valgte hun dog at lægge den tilbage i den medbragte taske.

Steen Nedergaard nævnte også magtovertagelsen i USA, da han sagde:

- Mens Trump overtager Det Hvide Hus, overtager Kirsti Det Hvide Mediehus. Jeg er mere fortrøstningsfuld ved det sidstnævnte magtskifte, og jeg satser på, at hun holder længere i stolen end Donald Trump, sagde han.