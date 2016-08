Over 30 kørere deltog i Stevns Motorklubs kalkprøver i Boesdal lørdag. Billedet er taget ved et tidligere løb. Foto: Nikolaj Rasch Schou

Vært for motorløb uden klubhus

Selv om Stevns Motorklubs hus i Boesdal Kalkbrud brændte for omkring en måned siden, forhindrede det ikke klubben i at være vært for de årlige kalkprøver i lørdags - et motorløb med over 30 deltagere fra nær og fjern.