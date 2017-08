Værkerne i centrum på Kulturloftet

»Velkommen til ferniseringen af den sjette udstilling i jubilæumssæsonen, desværre er dagens kunstner forhindret i at deltage, men Jeff Ibbo har i stedet tilbudt at fortælle om sin kunst ved et senere arrangement. Men det kan desværre heller ikke blive til noget i august, så det må vi have til gode til en anden gang,« sådan lød ordene, da formanden for Kulturloftet, Hans Jørgen Lund Jensen, bød velkommen til fernisering af Jeff Ibbo's udstilling.