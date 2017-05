Vær stolt af arbejdet i jeres foreninger

28 frivillige og foreninger var mødt op i Stevns Frivillighedscenter for at få gode tips og tricks til fundraising. Line Holst, der er selvstændig konsulent fra Strøby Egede, fortalte om, hvor og hvordan foreningerne kan søge penge til deres aktiviteter.

Et af hendes klare budskaber var: »I skal være stolte af jeres arbejde. I gør en stor forskel, som fondene rigtig gerne vil støtte.« Et andet budskab var: »Forbered jer i god tid. Kend fondenes tidsfrister, og vær klar på, hvad I gerne vil søge til, før I kontakter fondene.«

Som afslutning på aftenen fik medlemmerne mulighed for at komme med ønsker til Stevns Frivillighedscenters kommende medlemsmøder. Der var stor interesse for emnet "Sociale medier", og hvordan man som forening kan bruge de sociale medier. Et andet emne var lay out af brochurer og PR-materialer. Stevns Frivillighedscenter vil følge op på ønskerne.