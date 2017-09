Se billedserie En af de knapt 140 partnere med Nationalparken, Rømøslagteren, fortalte om sit forhold til partnerskabet. For ham var udbyttet ikke så stort, men det at være den del af et fællesskab og bidrage med det han kan, var vigtigt for ham og hans virksomhed. Fra venstre: Simon Østa, indehaver af Rømøslagteren, Thor Nielsen ? turismekonsulent Stevns Erhvervsråd, Naja Habermann ? site manager Verdensarv Stevns, Jesper Yde Knudsen ? iværksætter- og virksomhedskonsulent Stevns Erhvervsråd, Thomas Christensen ? erhvervschef Stevns Erhvervsråd, Tove Damholt (med ryggen til) ? direktør Verdensarv Stevns. Pressefoto

Vadehavet som inspiration til Stevns

Stevns - 12. september 2017 kl. 14:02 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Ved Vadehavet har de fuld fart på partnersamarbejdet med nationalparken og verdensarven. Det vil man også have på Stevns, derfor tog Stevns Erhvervsråd, Verdensarv Stevns og turismekonsulenten på Stevns, Thor Nielsen, vestpå for at finde inspiration til at udvikle partnerprogrammet ved verdensarven og erhvervssamarbejdet på tværs af Stevns. Det skriver Verdensarv Stevns i en pressemeddelelse.

Helt ude vestpå, der hvor vinden for alvor kan få fart på over de flade stræk, og hvor tidevandet definerer livet, formår erhvervsdrivende i mange forskellige brancher at samarbejde på kryds og tværs i partnerprogram Vadehavet. På den måde sikrer de merværdi til egne og andres produkter eller oplevelser, og kan give kunder og gæster endnu mere med sig.

På Stevns har man arbejdet med partnerprogrammet under Verdensarv Stevns siden 2014, men vil gerne udvikle det endnu mere.

- Vi har så mange dygtige kræfter på Stevns. Her er fødevareproducenter, overnatningssteder, spisesteder, kunstnere, formidling, medier og mange andre. Mange er allerede med i vores partnerprogram, men vi skal udvikle det og blive endnu bedre til at skabe værdi for verdensarven og for virksomheder og organisationer, derfor er vi taget fra øst til vest for at lade os inspirere, siger Tove Damholt, direktør i Verdensarv Stevns, som også fremhæver, det er helt afgørende for programmet, at Stevns Erhvervsråd og turismekonsulenten er med som drivende kræfter i udviklingen af programmet.

En af de primære målgrupper, som partnerne ved Vadehavet gerne vil nå, er turisterne. Dem fokuserer Stevns også på. Erhvervschef i Stevns Erhvervsråd, Thomas Christensen var derfor også med på turen til Vadehavet - ligesom turismekonsulent ved Stevns Erhvervsråd, Thor Nielsen.

- Turen skal gerne give en masse inspiration til, hvordan vi også i hele Stevns kommune kan løfte samarbejdet mellem de forskellige erhvervsdrivende, og med mine briller skal vi have mere fokus på den samlede fortælling til turisterne, fastslår sidstnævnte i pressemeddelelsen.

Han har haft fokus på samarbejdet mellem de stevnske erhvervsdrivende til gavn for turismen hele sin ansættelse. Blandt andet har han arbejdet tæt med Stevns Fødevarenetværk og Bed & Breakfast-stederne for at give turisterne mere med hjem fra deres ophold på Stevns. Derfor er han også glad for at turen både byder på besøg hos et Bed & Breakfast med forplejning med egnsretter, og besøg hos både fødevareproducenter og forskellige formidlere.

Partnerprogrammet på Stevns har budt på fællesdag med undervisning i verdensarven og Stevns Klint, en brochure og et fælles logo, men planerne er større.

- Vi har et kæmpe potentiale for vækst på både turisme- og samarbejdsområdet, og vi er på nogle områder i den spæde start med at realisere dette, og i den fase har vi brug for alle de dybe tallerkener, som andre har opfundet, forklarer erhvervschef Thomas Christensen.

Direktøren i Verdensarv Stevns, Tove Damholt og hendes medarbejdere arbejder nu på at styrke og udvikle programmet for Stevns Klint Partner til et nyt niveau.

- Det skal simpelthen give mere værdi for både partnerne og verdensarven at indgå i det samarbejde, og det kan vi i fællesskab få til at ske, siger hun.

Verdensarv Stevns og Stevns Erhvervsråd forventer at kunne præsentere det nye partnerprogram ved en nytårskur i starten af 2018.