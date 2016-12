V-medlem har ændret holdning til tunnel

Den tidligere formand for PTU ind til 1. december hedder Anette Mortensen (V). Hun sidder stadig i udvalget, og hun mener, at det vil være en »falsk tryghed« at anlægge en tunnel under Stevnsvej i Strøby Egede med henvisning til trafiksikkerhed.

- Selv om der laves en tunnel, er der behov for at regulere trafikken med et signalanlæg, og et signalanlæg er en sikker måde at krydse en vej på. Det gøres dagligt af mange tusinde mennesker rundt om i hele landet og det er ganske sikkert. Og som en sidebemærkning gør det vel heller ikke noget, at vores børn lærer at færdes i trafikken?