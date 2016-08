Se billedserie V-kandidat Martin Steen Andersen. Privatfoto

V-kandidater tavse om fremtiden

Stevns - 29. august 2016 kl. 05:32 Af Henrik Fisker Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Når Venstres medlemmer mødes tirsdag aften i Strøbyhallen for at vælge borgmesterkandidat, kan de ikke være sikre på, om deres kandidat overhovedet er at finde på Venstres liste til næste års kommunevalg. Hverken den siddende borgmester: Mogens Haugaard eller hans udfordrer: Martin Steen Andersen ønsker før opstillingsmødet at afsløre, hvordan de vil reagere på et eventuelt nederlag til den anden kandidat.

DAGBLADET har forud for opstillingsmødet bedt begge kandidater oplyse, hvorvidt de vil stille op på Venstres liste, hvis de taber afstemningen om spidskandidaturet på tirsdag.

De svarer begge med lidt forskellige ord, at det tager de først stilling til efterfølgende.

Martin Steen Andersen - der er medlem af Venstres bestyrelse og indstillet som kandidat af samme - svarer således:

»Hvis medlemmerne af Venstre på Stevns peger på Mogens Haugaard som spidskandidat ved KV2017, vil jeg selvfølgelig tage dette til efterretning. Jeg vil da som tidligere meddelt træde ud af bestyrelsen og genoverveje min stilling på baggrund af selve resultatet den 30. august. Sikkert er det, at jeg vil forblive medlem af Venstre«.

Borgmester Mogens Haugaard svarer på avisens spørgsmål med disse ord:

»Min forventning til opstillingsmødet er, at Venstres medlemmer bakker op om det arbejde, som jeg og dermed kommunalbestyrelsesgruppen har lavet indtil videre i indeværende valgperiode. Og derfor er resultatet efter aftenen en beslutning, som jeg først vender med min kommunalbestyrelses gruppe og dernæst Konservative og DF«.

Vi får således ikke inden den spændende afstemning på tirsdag aften svaret på, om de to duellanter er holdspillere eller solister i tilfælde af et nederlag.

DAGBLADET har forelagt de to kandidaters svar for den fungerende formand for Venstres Stevns: Flemming Petersen.

- Det er et relevant spørgsmål, som helt sikkert bliver stillet fra salen på tirsdag. Når afstemningen er overstået, skal vi i gang med at samle kræfterne i partiet igen, og så bliver der brug for at stå sammen om at vinde næste valg, siger han.

Bestyrelsen har på forhånd meddelt, at den træder tilbage, hvis dens foretrukne kandidat: Martin Steen Andersen ikke bliver valgt.

- I så fald bliver det en anden bestyrelse, der skal samle trådene igen, siger han.