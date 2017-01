Anette Mortensen - indstilles af fem medlemmer af Venstres gruppe som borgmesterkandidat .Foto: Henrik Fisker

V-gruppen indstiller Anette Mortensen

Stevns - 27. januar 2017 kl. 13:39 Af Henrik Fisker Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Efter at Flemming Petersen torsdag blev lanceret som det første bud på, hvem der skal være Venstres spidskandidat til kommunevalget, meldte kommunalbestyrelsesmedlem Anette Mortensen sig på banen fredag formiddag. Hun er indstillet af de fem medlemmer af Venstres gruppe, som på generalforsamlingen stod sammen om at anbefale forslaget om et nyt opstillingsmøde, skriver DAGBLADET Stevns fredag.

- Det tog os ikke særligt lang tid at overbevise Anette om, at hun skulle stille op. Hun er, hvad jeg vil betegne som en snusfornuftig kvinde, der sætter sig ind i tingene, og hun har et fantastisk godt overblik, siger Venstres gruppeformand Bjarne Nielsen.

Anette Mortensen er 38 år, gift og mor til to børn. Hun er uddannet som ergoterapeut og bor i Strøby Egede, hvor hun arbejder som bogholder i sin mands virksomhed. Hun blev valgt til Kommunalbestyrelsen ved valget i 2013 og har siden da både været fungerende gruppeformand og i den egenskab underskrev to budgetforlig og været formand for Plan- og Teknikudvalget i en periode på 11 måneder i 2016. I dag er hun menigt medlem af udvalget foruden af Økonomiudvalget.

- Venstre har brug for en ny retning og ledelse. Vi har brug for at kigge fremad og samarbejde, og fra min tid som formand for PTU kan jeg glæde mig over, at 75 procent af alle sagerne er afgjort i enighed. Derfor mener jeg ikke, at jeg har problemer med at samle holdet, siger Anette Mortensen.

Venstre holder opstillingsmøde om spidskandidaturet tirsdag 28. februar.

