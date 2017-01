- Vi gider ikke høre på flere negative historier om andre medlemmer. Det bliver over mit lig, at det kommer til at ske igen. Hvis vi ikke har lært af det forløb, som vi har været igennem, så fortjener vi ikke at være vælgerforening på Stevns, siger Birger Hauge.

V-formand tror ikke på medlemsflugt

- Det tror jeg ikke. Vi har fået 30 nye medlemmer det seneste år og havde pr. 16. januar 269. Nogle af dem vil nok falde fra nu, og så må det være sådan. Men jeg håber og tror, at de fleste kan se gennem de personlige konflikter og blive for at støtte Venstres politik. Der er der brug for nu mere end nogensinde, siger Birger Hauge.

Imidlertid skal medlemmerne til nyt opstillingsmøde tirsdag 28. februar for at vælge ny spidskandidat, og det står fast, at der bliver kampvalg. Både Flemming Petersen og Anette Mortensen har meldt sig som kandidater.

- Her er det vigtigt for mig at understrege, at jeg forventer en positiv duel, hvor kandidaterne kæmper med politiske argumenter og ikke bliver personlige. Vi gider ikke høre på flere negative historier om andre medlemmer. Det bliver over mit lig, at det kommer til at ske igen. Hvis vi ikke har lært af det forløb, som vi har været igennem, så fortjener vi ikke at være vælgerforening på Stevns, siger Birger Hauge.