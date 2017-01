Venstre-formand Birger Hauge - er skuffet over, at gruppen i Kommunalbestyrelsen først kommer frem med sin kritik mod borgmesteren nu. Foto: Henrik Fisker

Send til din ven. X Artiklen: V-formand føler sig ført bag lyset Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

V-formand føler sig ført bag lyset

Stevns - 17. januar 2017 kl. 14:10 Af Henrik Fisker Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Venstres formand Birger Hauge har ikke meget til overs for den kritik, som gruppen i Kommunalbestyrelsen nu retter mod borgmester Mogens Haugaard lidt over en uge før generalforsamlingen, skriver DAGBLADET Stevns tirsdag.

Læs også: Sidste udkald for Venstre

- Gruppens holdning kan ikke diskuteres, men jeg undrer mig over, at de ikke videregav disse oplysninger inden opstillingsmødet i efteråret - og dermed har ført både medlemmer og den bestyrelse, som stillede op for dem og Mogens bag lyset. Jeg ved ikke om det ville have ændret afstemningsresultatet, men i min bog ville det have været det rigtige at gøre, siger Birger Hauge.

Venstre-formanden tilføjer:

- I de tre måneder, vi har været med i processen, har der været ophidsede diskussioner og skarpe meningsudvekslinger, men jeg har ikke oplevet en eneste gang at der ikke har været enighed imellem Mogens og de fem.

Han retter skarp kritik mod Venstres gruppeformand:

- Jeg og den øvrige bestyrelse føler sig ført bag lyset af de fem. Så sent som aftenen inden opstillingsmødet sendte jeg min anbefalelsestale for Mogens Haugaard til gruppeformand Bjarne Nielsen - for at sikre mig, at jeg ikke sagde noget som ikke passede, da jeg lagde hovedvægten, på at Mogens blev bakket op af den nuværende gruppe.

- Bjarne svarede som følger:

Hej Birger. Tak for fremsendte - det er en meget fin og sober tale, som bør afføde mange klapsalver i morgen aften.

- Lige her ville jeg have haft tusind gange mere respekt for de fem i gruppen, hvis de havde meldt deres frustrationer ud dengang. Og ikke nu fem måneder senere, siger Birger Hauge.

relaterede artikler

Borgmester afviser kritikken 17. januar 2017 kl. 13:45

Der er sikkert ting jeg kunne gøre bedre 17. januar 2017 kl. 13:39