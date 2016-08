V-bestyrelsens kandidat tabte

- Samlet set er det bestyrelsens vurdering, at Mogens Haugaard Nielsen ikke kan samle flertal om sig, når valgresultatet er klart den 21. november 2017, alt for meget tillid er væk på centrale punkter og overfor de personer der er nødvendige til at samle et flertal i den kommende kommunalbestyrelse, det være sig nuværende og nyvalgte til kommunalbestyrelsen og deres partiforeninger, sagde formanden:

- Her har jeg fremlagt facit og udeladt alle mellemregningerne, dette har bestyrelsen valgt at gøre, også i enighed, det ville på ingen måde være formålstjenligt overfor vores partiforening eller enkelt personer at gøre andet. Vi har hver især bidraget til mellemregningerne med hjælp fra det netværk, vi hver har, til det facit jeg her har fremlagt. Denne anbefaling, kan i lyset af vores nuværende situation, virke dårligt underbygget, men sådan har vi valgt det og håber vores troværdighed er underbygning nok. Efterfølgende har 2 medlemmer af den besluttende bestyrelse valg at fratræde deres plads, men det ændrer intet, i forhold til den beslutningsproces, vi har været igennem.