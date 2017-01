- Bare jeg går ud med skraldespanden, kommer mine naboer og spørger mig: Inge, hvad er det dog, der foregår i Venstre? De kan slet ikke genkende partiet mere, for det er jo ikke politik, men personangreb, som tegner billedet, siger Inge Milbrat.

Uværdigt angreb på borgmester

Stevns - 22. januar 2017 kl. 07:53 Af Henrik Fisker Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Mens fem medlemmer af Venstres gruppe åbent går til kamp for at få en ny spidskandidat ved efterårets kommunevalg, siger det sjette medlem af gruppen fra. Inge Milbrat vil ikke være med i aktionen mod borgmester Mogens Haugaard. Det skriver DAGBLADET Stevns lørdag.

- Jeg synes, at det er uværdigt at opføre sig sådan, som gruppen gør. Mogens Haugaard blev valgt som borgmesterkandidat på opstillingsmødet 30. august, og bagefter var alle i gruppen med til at skåle i champagne for ham. Men nu kan jeg forstå, at noget har ligget og ulmet allerede før opstillingsmødet. Hvorfor kom de så ikke frem med det dengang, spørger Inge Milbrat.

Hun understreger, at hun ikke »ligger under for sådan noget«.

- En ting er, at man ikke er enig med Mogens i alt, hvad han siger og gør. Det er jeg heller ikke, og derfor har jeg fulgt min samvittighed og stemt imod i flere sager, selv om jeg har været udsat for et voldsomt pres for at rette ind - både fra Mogens og fra Bjarne Nielsen i hans egenskab af gruppeformand. Men jeg har lov at være uenig, og jeg stemmer efter min overbevisning.

- Men det får mig ikke til at stå og pege fingre ad borgmesteren og råbe en masse dårligt om ham. Jeg nægter at hoppe med på den vogn og blive personlig. Som politiker skal man kunne adskille det politiske fra det personlige. Jeg har mange venner i Kommunalbestyrelsen, fordi jeg respekterer mine kolleger som mennesker - også selv om vi ikke er enige om det politiske, siger Inge Milbrat.

Hun mener, at borgmesteren har været udsat for »et helt umenneskeligt pres«.

- Jeg forstår faktisk ikke, at han kan holde til det rent menneskeligt. Bare jeg går ud med skraldespanden, kommer mine naboer og spørger mig: Inge, hvad er det dog, der foregår i Venstre? De kan slet ikke genkende partiet mere, for det er jo ikke politik, men personangreb, som tegner billedet, siger hun.