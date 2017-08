Revydirektør Jeanette Larsen er gået i tænkepause om revyens fremtid. Foto: Erik Nielsen

Usikkert om Revyperler vender tilbage næste år

Stevns - 15. august 2017

Mens Revyperler fik fine anmeldelser og har høstet mange roser undervejs, så har det også i år knebet med at fylde Harmoniens sal i Rødvig, der siden sankthans har lagt rammer til Danmarks eneste retrorevy. Det skriver DAGBLADET Stevns tirsdag.

- Vi har haft en stigning i billetsalget i forhold til sidste år, men vi stadig langt fra i mål. Alle får deres betaling, men det betyder, at jeg har skullet have penge med på arbejde, lyder konklusionen fra revydirektør Jeanette Larsen efter sidste forestilling lørdag aften. Her så omkring 120 tilskuere de fire revyskuespillere til en festlig finale, der blev rundet af med en fest på Harmonien bagefter.

Revydirektøren har ikke de endelige tal for årets billetsalg endnu, men anslår, at der i sæson 2017 er solgt mellem 1900 og 2000 billetter.

- Det er mellem 200 og 300 flere end i fjor, så det er gået den rigtige vej. Men i forhold til de 3000 billetter, som jeg havde håbet på, er der jo et stykke vej, siger Jeanette Larsen.

Hun peger på, at der i år har været flere gæster, som er kommet »udefra«, dvs. uden for Stevns. Det er i sig selv positivt, men til gengæld havde hun gerne set flere stevnsboer til forestillingen.

På den baggrund har Jeanette Larsen brug for en tænkepause, før hun melder ud, om der kommer en ny omgang Revyperler næste år.

- Jeg skal have et bedre overblik over økonomien, før jeg tør tage stilling til noget som helst. Lige nu er alt åbent, siger revydirektøren, der i modsætning til sidste år ikke har indgået nogen aftale med revyholdet om at reservere næste sommer i Rødvig.

Heri ligger også, at selv om hun beslutter sig for endnu en sæson, så er det ikke givet, at det bliver med de samme fire skuespillere, som nu har været den faste stab tre år i træk.

- Vi spiller revy, fordi vi synes, at det er sjovt, men det forudsætter, at økonomien kan løbe rundt, siger hun.

Jeanette Larsen mener i den forbindelse, at det stevnske lokalsamfund godt kan bakke mere op. Her sigter hun udtrykkeligt ikke til de mange frivillige, der iført gule trøjer igen i år har gjort et stort arbejde for revyen.

- Jeg så gerne, at både Stevns Kommune og det lokale erhvervsliv gjorde en ekstra indsats. Vi er nok den enkeltbegivenhed, der i løbet af et år skaffer mest omtale af Stevns ude omkring og giver omsætning lokalt. Så ville det være rart, hvis der var lidt større velvilje over for sponsorater og kollektive billetkøb, siger Jeanette Larsen.