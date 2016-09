Ungdomsråd skal have ny formand

Stevns Ungdomsråd står over for et formandsskifte. Den nuværende formand: Jeppe Kirchhof Andersen fra Strøby Egede genopstiller ikke, når rådet holder sin ordinære generalforsamling. Den finder sted på tirsdag 22. september kl. 17.00 i rådssalen på rådhuset i Store Heddinge.

På generalforsamlingen aflægger Jeppe Kirchhof Andersen sin sidste formandsberetning. Efter den er der lagt op til debat om nogle af de temaer, der har relevans for unge i Stevns Kommune. Disse vil blive præsenteret i en underholdende og vedkommende form af tryllekunstner, magiker og jonglør Erik Jensby. Emnerne for diskussionen vil bl.a. være transport til og fra de videregående uddannelser, uddannelsesvejledning, efter skoletid, mødesteder mv.

- Stevns Ungdomsråds fornemme opgave er at opsamle behov og ønsker fra unge på Stevns. Disse ting debatteres i Ungdomsrådet, der så har mulighed for at tage action på sagerne. Dette er en meget fin mulighed for kommunens unge til at blive hørt i sager der vedrører de unge, siger den afgående formand.