Ungdomsråd: Unge fra Stevns diskrimineres

Stevns - 16. maj 2017 kl. 14:00 Af Erik Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Ungdomsrådet i Stevns Kommune har holdt møde, hvor man har diskuteret det såkaldte afstandskriterium til ungdomsuddannelser for gymnasium og HF - og de bestemmende politikeres manglende vilje eller

evne til omgående at rette op på indbyggede og indlysende svagheder.

»Det er især unge bosiddende i den sydlige del af Stevns kommune, der kommer til at betale prisen for håndhævelsen af disse kriterier. Ungdomsrådet har tidligere påpeget at fx transportproblemer kan være en medvirkende faktor til at Stevns ligger lavt i forhold til antallet af unge, der gennemfører en ungdomsuddannelse. En transporttid på mere end 60 minutter - med flere skift undervejs - virker på ingen måde fremmende eller motiverende på gennemførelsen af en ungdomsuddannelse,« lyder det i pressemeddelelsen fra Linea Pape Jensen, der er formand for Stevns Ungdomsråd.

Unge nord for Køge har grundet dette afstandskriterium fortrin for optagelse på Køge Gymnasium frem for unge bosiddende på/i Stevns, lyder det endvidere.

»Dette på trods af, at unge nord for Køge har muligheder for - ud over Køge ymnasium - også kan søge om optagelse på Solrød- og/eller Greve Gymnasium. Dette opleves af ungdomsrådet som en diskriminering af unge fra Stevns, der helt åbenlys er bosiddende et "forkert" sted. Ungdomsrådet vil på det kraftigste opfordre ministeren, Fordelingsudvalget i Region Sjælland og Køge gymnasium til hurtigst muligt at samarbejde om en løsning på det problem og den forskelsbehandling, som de unge fra henholdsvis Faxe og Stevns Kommune oplever og fremadrettet sikre, at unge på grund af bopæl langt fra ungdomsuddannelserne - og deraf lange transporttider - ikke stilles i lignende situation,« slutter formanden af på vegne af Stevns Ungdomsråd.