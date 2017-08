Ung, dynamisk og åben præst flytter til Stevns

Hendes unge alder viser noget om, at hun er en kvinde med højt tempo. Der skal ske noget i hendes liv, og det er næsten symptomatisk, at hun er ivrig motionsløber. Men der skal også være tid til fordybelse, og her finder hun - måske lidt usædvanligt for hendes aldersgruppe - ro ved at strikke.

- Folkekirken er jo båret af fællesskabet, og det er stærkest i et lokalsamfund, hvor alle kender hinanden. Jeg forventer at komme tæt på de mennesker, som jeg skal være præst for, og at involvere mig i det, som sker folk imellem. Derfor vil man nok hurtigt se mig til lokale arrangementer, og jeg har stor lyst til at blive medlem af en forening eller to. Samtidig er jeg ikke typen, der lægger hårdt ud med fast kontortid - folk skal komme til mig, når de har tid og mulighed for det, siger Janni Persson.