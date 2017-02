Vejret var ikke med arrangørerne af koncerter i Solgårdsparken i 2016. Derfor måtte Solgårdsparkens Støtteforeningen notere sig et underskud på musikken for første gang i foreningens historie. Foto: Elmer Madsen

Underskud på musikken i Solgårdsparken

Solgårdsparkens Støtteforening har holdt sin årlige ordinære generalforsamling. 60 deltagere var mødt op for at høre om år 2016 i parken. Niels Fenger blev valgt til dirigent og overlod ordet til formand Carl Olli Pedersen for beretningen. Beretningen var opdelt i en generel del og en specifik del.

2016 var et både godt og skidt år for foreningen. Den gode del bestod af indvielsen af den nye toiletbygning, et medlemstal på 480, et solidt frivilligt arbejde om onsdagen og på musikaftener samt anlæggelsen af en bambusalle ind i Botanisk Have.