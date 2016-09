Uglen tudede over de historiske gravhøje

Det var lige før, at talerne gjorde sig klar til at fremsige deres medbragte bevingede ord, at der lød en hæs tuden fra krattet på den anden side af Østbanens spor. Hu-hu-huuh, sagde det - og så var alle klar over, at der var kontakt til den nuværende beboer på de gamle oldtidsgravhøje.