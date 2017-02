Udvist mand anholdt i skur ved Hårlev

En 28-årig mand fra Elfenbenskysten, der har boet i et skur for enden af Degnehusvej lige uden for Hårlev, blev søndag formiddag anholdt af politiet. Manden skal ifølge vidner have boet på stedet mindst tre uger. Vejen ligger lige inden man kommer ind i Hårlev, når man kommer fra nord. Og der ligger kun et par enkelte huse på vejen.