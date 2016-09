Se billedserie Politikerne fra Plan- og Teknikudvalget er fra venstre Inge Milbrat (V), Steen Nielsen (S), Steen S. Hansen (S) samt formand Anette Mortensen (V), der stående noterer de mange spørgsmål fra salen. Udvalgets femte medlem, Bjarne Nielsen (V), havde meldt afbud på grund af arbejde. Foto: Erik Nielsen

Send til din ven. X Artiklen: Udvalgsformand: Vi har fået læst og påskrevet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Udvalgsformand: Vi har fået læst og påskrevet

Stevns - 02. september 2016 kl. 12:35 Af Erik Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Flere gange undervejs understregede udvalgsformand Anette Mortensen (V), at politikerne torsdag aften var kommet til borgermøde i Strøby Egede for at lytte til de fremmødtes kommentarer og kritik. Og hun lagde sig helt ned fra starten af mødet og beklagede, at borgermødet ikke var blevet holdt, inden høringsperioden var sat i værk.

Læs også: Politikerpanel i krydsforhør i Strøby Egede

- Vi er fuldstændigt ydmyge over for denne proces. Og jeg håber, at ingen er i tvivl om, at vi her i aften har fået læst og påskrevet, at vi nu skal tage alle jeres input med hjem og tage det med i vores videre behandling af lokalplanen. Jeg kan sagtens selv have min personlige holdning, men jeg bliver også nødt til at sige, at vi har noget lovgivning, vi skal overholde, sagde formanden, der ikke helt entydigt kunne sige, hvornår der vil foreligge et nyt forslag til lokalplan til godkendelse i udvalget.

Meget mere konkret blev det ikke i et samlende svar fra socialdemokraten Steen Nielsen:

- Jeg bor selv her i Strøby Egede, hvilket jeg er glad for. Og som udgangspunkt må jeg sige, at en mand har købt noget jord, som han selvfølgelig må bygge på, da ejendomsretten er ukrænkelig.

Udvalgsmedlem Inge Milbrat (V) har boet i Strøby Egede i 30 år:

- Jeg flyttede selv hertil på grund af de åbne marker, og jeg vil nok skæve til de byggehøjder, der er præsenteret i planen. Og selv om jeg sagtens selv kan have en holdning til mangt og meget, så har vi stadigvæk en lovgivning, der skal overholdes. Mere vil jeg ikke sige lige nu ud over, at jeg er glad for, at der dukkede så mange op. Tak for det.

Læs mere i DAGLADET Stevns fredag

relaterede artikler

Protester mod Strøby Egede-plan 26. august 2016 kl. 13:58

Fokus på trafiksikkerhed i Strøby Egede 13. april 2016 kl. 12:10