Det stigende antal beboere på flygtningecentret på Mandehoved må vente lidt endnu på en integrationsmedarbejder.

Udskyder ansættelse af integrationsmedarbejder

Stevns - 07. marts 2017 kl. 14:20 Af Henrik Fisker Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der er nu så mange flygtninge i Stevns Kommune, at forvaltningen ønsker at ansætte en boligsocial integrationsmedarbejder. Men det er der ikke afsat penge til på budgettet, og derfor er ansættelsen udsat indtil videre, skriver DAGBLADET Stevns tirsdag.

Kommunen har i øjeblikket 227 flygtninge boende, heraf 52 børn. I 2017 har Udlændingestyrelsen udmeldt en kvote, der vil tildele Stevns yderligere 53 flygtninge. Hertil kommer et ukendt antal familiesammenføringer.

Det har fået Center Arbejdsmarked i kommunen til at bede om, at der nu ansættes en såkaldt boligsocial integrationsmedarbejder, der skal have base på flygtningecentret på Mandehoved.

Her bor der i øjeblikket 54 voksne og 13 børn, men når stedet er fuldt udbygget, vil der kunne bo 75 enlige og 14 familier. I øjeblikket er der kun ansat en pedel på stedet i en 30 timers-stilling.

Den boligsociale medarbejder skulle efter planen ansættes 1. maj og koste kommunen 490.000 kroner på årsbasis foruden en éngangsudgift på 50.000 kroner til etablering af arbejdspladsen.

Men det når formentlig ikke at ske. Økonomiudvalget valgte at udsætte sagen, og af samme grund blev den pillet af Kommunalbestyrelsens dagsorden. Det skete på foranledning af Varly Jensen (DF), der henviste til, at udgiften til den nye integrationsmedarbejder ikke er budgetlagt og derfor må finansieres via en tillægsbevilling. Han ønsker derfor spørgsmålet henvist til de forestående forhandlinger om næste års budget.

Socialdemokratiets gruppeformand Steen S. Hansen støtter, at politikerne i flertalsgruppen tager en drøftelse af sagen først:

- Problemet er, at udgiften ikke er forudset. Vi er ikke blevet præsenteret for ønsket om at ansætte integrationsmedarbejder, da vi sidste år stemte for at indrette et flygtningecenter på Mandehoved, siger han.