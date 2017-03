Udsalg af vores fælles ejendom

- Jeg finder det meget problematisk, at vi i de senere år har set flere fælleskommunale anlæg sat til salg. Hvornår stopper salget af noget, som er fælles og tilhører os allesammen? Gasledningerne ude i vejen tilhører os alle. Jeg tror, at det er noget, som kommer oppefra, men så må I som kommunalbestyrelse sige fra og stoppe det.

Sådan sagde tidligere kommunalpolitiker Ole Green Christensen (V), da han tog ordet i Kommunalbestyrelsens spørgetid efter det ordinære åbne møde. Udtalelsen kom i forlængelse af debatten om salget af HMN Naturgas, hvor borgmester Mogens Haugaard (løsgænger) blev udsat for kritik fra begge sider i salen, fordi han ikke havde indhentet mandat til at stemme ja til et salg af selskabet, da sagen blev behandlet på et ekstraordinært repræsentantskabsmøde.

- Vi står i en situation, hvor vi ved, at naturgassen skal udfases over en årrække. Det betyder, at selskabet bliver mindre og mindre værd. Så er det sund fornuft at sælge det nu, hvor vi stadig kan få en god pris for det, inden det taber værdi, mente Mogens Haugaard.