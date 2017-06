Udmærket forsalg til Revyperler 2017

- Vi er godt klar over, at vi aldrig kommer til at tjene penge på det her. Det er heller ikke meningen. Vi gør det, fordi vi godt kan lide det, og vi gerne vil have, at turistbyen Rødvig og Stevns skal have en professionel revy. Og hvis det skal kunne lade sig gøre, så skal revyen løbe rundt. Jeg kan ikke blive ved med at tabe penge på det, siger Jeanette Larsen, der sidste år sagde, at i år måtte det briste eller bære i forhold til, at revyen skal være udgiftsneutral.